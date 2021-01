(Di martedì 26 gennaio 2021) Lecco, 26 gennaio 2021 - Gli sherpa del K2 celebrati comenazionali. Dopo le feste in Pakistan ora tocca al Nepal festeggiare i dieci alpinisti che hanno scalato per la prima volta la montagna di ...

Affaritaliani : I nepalesi dell'impresa sul K2 accolti da eroi a Katmandou - Pz101Patrick : Congratulazioni a tutto il Team #Nepalese per la prima salita invernale al #K2.Gli Sherpa Nepalesi sono entrati di… - VanityFairIt : Oltre i limiti dell'impossibile: è salito senza ossigeno - Heraldoverona : Il #K2 è stato l’ultimo ottomila domato per la prima volta durante il periodo invernale, grazie a una spedizione co… -

Ultime Notizie dalla rete : nepalesi dell

Tiscali.it

Milano, 26 gen. (askanews) - Gli alpinisti sherpa nepalesi che sono riusciti a scalare il k2 in inverno, una impresa storica, sono stati accolti ...Si sono aspettati sotto la cima per compiere insieme quegli ultimi passi che li avrebbe portati a 8611 metri, sulla vetta del K2 in pieno inverno.