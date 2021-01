Governo, Marcucci: “Sì a Conte ma non a tutti i costi, il buonsenso ci spinge nella direzione del reincarico” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Il nostro giudizio sull’operato di Conte è complessivamente positivo. Ora riteniamo che il confronto debba essere ampio e senza veti e sulle cose da fare: Recovery, campagna vaccinale e rilancio economico e secondo noi ci sono le condizioni per chiudere questa crisi in tempi rapidi”. Così Andrea Marcucci, capogruppo del Pd in Senato, risponde ad alcune domande dei giornalisti fuori da Palazzo Madama. Intanto sulle voci della nascita del gruppo di senatori ‘costruttori’ Marcucci afferma: “Non ci sto lavorando, ma se ci sarà non può essere che un bene”. Sulle ipotesi che vedono il leader di Italia Viva suggerire nomi di premier 5 stelle al posto di Conte, come trapela da indiscrezioni di stampa, il presidente dei senatori dem è netto: “Per noi l’ipotesi sul campo è quella di dare un nuovo incarico al presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) “Il nostro giudizio sull’operato diè complessivamente positivo. Ora riteniamo che il confronto debba essere ampio e senza veti e sulle cose da fare: Recovery, campagna vaccinale e rilancio economico e secondo noi ci sono le condizioni per chiudere questa crisi in tempi rapidi”. Così Andrea, capogruppo del Pd in Senato, risponde ad alcune domande dei giornalisti fuori da Palazzo Madama. Intanto sulle voci della nascita del gruppo di senatori ‘costruttori’afferma: “Non ci sto lavorando, ma se ci sarà non può essere che un bene”. Sulle ipotesi che vedono il leader di Italia Viva suggerire nomi di premier 5 stelle al posto di, come trapela da indiscrezioni di stampa, il presidente dei senatori dem è netto: “Per noi l’ipotesi sul campo è quella di dare un nuovo incarico al presidente ...

(Adnkronos) - Quanto a una possibile 'maggioranza Ursula' che guardi anche a Fi, "la vedo molto remota ad essere sincero", risponde. Infine, sulla nascita di un nuovo gruppo di responsabili al Senati, ...

Il premier comunica le dimissioni, incontro di mezz'ora al Quirinale. Poi al Senato e alla Camera. Lungo colloquio con Fico. Consultazioni domani. Niente conferenza stampa, ipotesi video. Capidelegazi ...

