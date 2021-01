Governo, il premier Conte si è dimesso dopo il colloquio con Mattarella (Di martedì 26 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte si è ufficialmente dimesso. E’ questa la soluzione alla crisi di Governo aperta una settimana fa da Italia Viva, che per decisione del leader Matteo Renzi ha deciso di ritirare ministre e sottosegretario e di non votare sì alla fiducia all’esecutivo. L’astensione non ha provocato la caduta del Governo, ma è apparso chiaro a tutti, anche al presidente della Repubblica Mattarella, come i numeri siano molto fragili, soprattutto al senato. A spaventare Conte, peraltro, la relazione del ministro della giustizia Bonafede, per la quale Italia Viva ha già annunciato il proprio no, che sarebbe condiviso dalle opposizioni del centro-destra e renderebbe inevitabile, in particolare al Senato, che l’esecutivo vada sotto nei numeri. Una situazione ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) IlGiuseppesi è ufficialmente. E’ questa la soluzione alla crisi diaperta una settimana fa da Italia Viva, che per decisione del leader Matteo Renzi ha deciso di ritirare ministre e sottosegretario e di non votare sì alla fiducia all’esecutivo. L’astensione non ha provocato la caduta del, ma è apparso chiaro a tutti, anche al presidente della Repubblica, come i numeri siano molto fragili, soprattutto al senato. A spaventare, peraltro, la relazione del ministro della giustizia Bonafede, per la quale Italia Viva ha già annunciato il proprio no, che sarebbe condiviso dalle opposizioni del centro-destra e renderebbe inevitabile, in particolare al Senato, che l’esecutivo vada sotto nei numeri. Una situazione ...

