Governo: Conte non interverrà a Davos Agenda domani (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Il premier Giuseppe Conte non interverrà domani al ‘Davos Agenda’, il summit virtuale del World Economic Forum. Lo special address del presidente del Consiglio, poi cancellato dal programma, era previsto alle ore 11. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Il premier Giuseppenonal ‘’, il summit virtuale del World Economic Forum. Lo special address del presidente del Consiglio, poi cancellato dal programma, era previsto alle ore 11. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - nzingaretti : Con Conte per un nuovo governo chiaramente europeista e sostenuto da una base parlamentare ampia, che garantisca cr… - Pierferdinando : La scelta di #Conte è tanto giusta quanto tardiva. Si sono persi 15 giorni e non si è vista rafforzata la credibili… - Roky99760738 : RT @DeShindig: Se fossi parlamentare per avere la mia fiducia il nuovo governo dovrebbe avere questi requisiti: 1. Via Conte e daspo per i… - andreameli51 : Giuseppe #Conte: 'È il momento che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica. Le m… -