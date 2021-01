Giuseppe Conte si è dimesso: cosa succede adesso (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo la salita, la discesa: di questi momenti l’ufficialità della notizia che riguarda Giuseppe Conte che ha in questo momento rassegnato le proprie dimissioni al Capo dello Stato al Quirinale, Sergio Mattarella. Le intenzioni, già manifestate ieri sera, sono state confermate pubblicamente questa mattina nel corso del Consiglio dei Ministri durante il quale il Presidente del Consiglio ha proferito alle forze parlamentari. In questo momento Giuseppe Conte, uscito dal Quirinale dove è stato a colloquio con il Presidente della Repubblica, sta raggiungendo la Presidente del Senato Elisabetta Casellati a Palazzo Giustiniani. Giuseppe Conte: ufficiali le sue dimissioni al Colle Ora le dimissioni di Giuseppe Conte sono in mano a Sergio Mattarella ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo la salita, la discesa: di questi momenti l’ufficialità della notizia che riguardache ha in questo momento rassegnato le proprie dimissioni al Capo dello Stato al Quirinale, Sergio Mattarella. Le intenzioni, già manifestate ieri sera, sono state confermate pubblicamente questa mattina nel corso del Consiglio dei Ministri durante il quale il Presidente del Consiglio ha proferito alle forze parlamentari. In questo momento, uscito dal Quirinale dove è stato a colloquio con il Presidente della Repubblica, sta raggiungendo la Presidente del Senato Elisabetta Casellati a Palazzo Giustiniani.: ufficiali le sue dimissioni al Colle Ora le dimissioni disono in mano a Sergio Mattarella ...

