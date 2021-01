GF Vip, Pretelli vota Zenga per non andare al televoto con Tommaso. Oppini: “Pierpà, ma che fai?” (Di martedì 26 gennaio 2021) La puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP è stata ricca di colpi di scena. Prima di tutto, i produttori della quinta edizione del reality show hanno finalmente svelato la data della finale del programma. Dopo ben due slittamenti, il GF Vip si concluderà il 1 marzo, e non più l’8 febbraio. Pertanto, i concorrenti dovranno resistere all’interno della Casa più spiata d’Italia per oltre un mese se vorranno provare a vincere l’edizione e conquistare il montepremi. Ieri sera, inoltre, è stata ufficializzata la prima finalista donna, ovvero Dayane Mello, che ha dedicato questo obiettivo raggiunto a sua figlia e a tutto lo staff del Grande Fratello. Per il posto come secondo finalista, la sfida è tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Proprio Pierpaolo è stato preso di mira per la scelta di salvare Andrea Zenga ed evitare in questo ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 26 gennaio 2021) La puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP è stata ricca di colpi di scena. Prima di tutto, i produttori della quinta edizione del reality show hanno finalmente svelato la data della finale del programma. Dopo ben due slittamenti, il GF Vip si concluderà il 1 marzo, e non più l’8 febbraio. Pertanto, i concorrenti dovranno resistere all’interno della Casa più spiata d’Italia per oltre un mese se vorranno provare a vincere l’edizione e conquistare il montepremi. Ieri sera, inoltre, è stata ufficializzata la prima finalista donna, ovvero Dayane Mello, che ha dedicato questo obiettivo raggiunto a sua figlia e a tutto lo staff del Grande Fratello. Per il posto come secondo finalista, la sfida è tra Andrea Zelletta e Pierpaolo. Proprio Pierpaolo è stato preso di mira per la scelta di salvare Andreaed evitare in questo ...

zazoomblog : Grande Fratello Vip le parole di Giulio Pretelli: “La Gregoraci mi piaceva ma ora tifo per la Salemi” - #Grande… - Novella_2000 : Tommaso e Maria Teresa smascherano la strategia di Pierpaolo per arrivare in finale #gfvip - twittoinutilita : RT @tempoweb: #GfVip, ecco gli uomini al televoto. #Zorzi litiga con la #Salemi, poi il piano clamoroso @giadinagrisu #26gennaio https://t… - tempoweb : #GfVip, ecco gli uomini al televoto. #Zorzi litiga con la #Salemi, poi il piano clamoroso @giadinagrisu #26gennaio… - Gresy73 : RT @VicolodelleNews: ‘#GFVip’ Nella notte Tommaso Zorzi smaschera la strategia di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che hanno ordito alle… -