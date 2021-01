Di Maio non ne accezza una (Di martedì 26 gennaio 2021) I fatti sono più o meno noti (a seconda di quanto leggete i giornali): il Ministro degli Esteri Luigi di Maio, noto anche per l’uso spericolato e spesso maldestro dei congiuntivi (basta cercare su Google per avere una carrellata di errori clamorosi compiuti dal Ministro medesimo), intervistato da Lucia Annunziata su Rai tre, a domanda risponde: “Il presidente Conte ha detto chiaramente che qualora Renzi staccava la fiducia al governo non ci sarebbe stata la possibilità di ritornare con Renzi”. Qualora – Renzi – Staccava. Apriti cielo. Al di là dell’imbarazzante scelta della metafora (chissà cosa intendesse il Di Maio, forse qualcosa di simile a staccare la spina? Chissà come si può fare a staccare la fiducia, non è al momento dato saperlo), emerge l’uso orribile di quel “staccava” che, per l’ennesima volta, ci offre l’immagine di un politico che ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 26 gennaio 2021) I fatti sono più o meno noti (a seconda di quanto leggete i giornali): il Ministro degli Esteri Luigi di, noto anche per l’uso spericolato e spesso maldestro dei congiuntivi (basta cercare su Google per avere una carrellata di errori clamorosi compiuti dal Ministro medesimo), intervistato da Lucia Annunziata su Rai tre, a domanda risponde: “Il presidente Conte ha detto chiaramente che qualora Renzi staccava la fiducia al governo non ci sarebbe stata la possibilità di ritornare con Renzi”. Qualora – Renzi – Staccava. Apriti cielo. Al di là dell’imbarazzante scelta della metafora (chissà cosa intendesse il Di, forse qualcosa di simile a staccare la spina? Chissà come si può fare a staccare la fiducia, non è al momento dato saperlo), emerge l’uso orribile di quel “staccava” che, per l’ennesima volta, ci offre l’immagine di un politico che ...

VittorioSgarbi : #governodibuzzurri Dispiace, ma contro l’ignoranza non c’è un vaccino: è necessario ripetere elementari e medie.… - matteosalvinimi : #Salvini: Di Maio dice che con le elezioni sarebbero a rischio i soldi dell’Europa? Balle. Si occupi di Luca Ventre… - petergomezblog : Di Maio: “Quello sulla giustizia è un voto sul governo non solo su Bonafede. Riforma della prescrizione non si tocc… - aStaraStaraStar : RT @janavel7: 'Navigator, un fallimento da 180 milioni' (titolo del Corriere). La cosa che mi fa più impressione è che ormai non interessa… - Alessan49723415 : @ka_sovran Fa più paura la possibilità di una Lamorgese o un Di Maio al posto di Giuseppi. Questi non molleranno ed… -