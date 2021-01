Denaro su H B Fuller | mercato premia trimestrale

Leggi su quifinanza

(Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per(H.B.)Co, che tratta in rialzo del 3,54%. Il produttore di adesivi ha chiuso il quarto trimestre con utili netti in crescita a 40,6 milioni, pari a 77 centesimi per azione, rispetto ai 32,2 milioni di dollari, (61 centesimi per azione) registrati nello stesso periodo di un anno fa. Su base rettificata l’EPS si è attestato a 1,06 dollari contro gli 86 centesimi attesi dagli analisti. I ricavi sono cresciuti da 739,1 a 777,6 milioni di dollari oltre i 735,6 milioni indicati dal consensus. La tendenza ad una settimana di(H.B.)Co è più fiacca rispetto all’andamento dell’S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per(H.B.)Co, con ...