Covid: -70% di morti con gli anticorpi monoclonali testati dalla 'Lilly' di Latina (Di martedì 26 gennaio 2021) Ora come ora l'unica speranza di poter in qualche modo eludere le – tavolta – terribili complicazioni legate al contagio del coronavirus, sono indubbiamente i vaccini. Tuttavia, grazie alla caparbietà ed alla preparazione degli scienziati, già da diversi mesi si sta lavorando per individuare cure e trattamenti in caso di contagio. Studi sempre più incoraggianti che, anticorpi monoclonali in testa, sembrano promettere risultati sorprendenti. E' il caso di una terapia – giunta alla fase 3 Blaze-1 – appena comunicata dalla 'Eli Lilly and Company' (con sede a Latina) che, attraverso l'impiego di specifici anticorpi neutralizzanti, è riuscita a ridurre il rischio di ricovero e morte, addirittura del 70%. Lilly: una terapia che riduce del 70% sia il ricovero che la mortalità

