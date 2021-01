Conte questa mattina al Quirinale per le dimissioni. Poi il via alle consultazioni. SPECIALE TGLA7 (Di martedì 26 gennaio 2021) Il premier sarà dal presidente Mattarella al termine del Consiglio dei ministri convocato per le 9. La decisione è arrivata ieri sera al termine di febbrili trattative e dell'accelerazione improvvisa ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 26 gennaio 2021) Il premier sarà dal presidente Mattarella al termine del Consiglio dei ministri convocato per le 9. La decisione è arrivata ieri sera al termine di febbrili trattative e dell'accelerazione improvvisa ...

Mov5Stelle : Il passaggio al cosiddetto Conte ter è ormai inevitabile, unico sbocco a questa crisi scellerata. Il MoVimento c'… - FMCastaldo : In questa fase così difficile per tutto il Paese, la guida risoluta e capace di @GiuseppeConteIT è fondamentale per… - bendellavedova : Non è vero che dopo Conte c'è il voto: dovrebbe dimettersi e fare spazio a una #maggioranzaUrsula, che riprenda il… - IulianaAdriana3 : RT @whiteIouis: madonna conte che si dimette sanremo che salta siamo esclusi dalle Olimpiadi l'immunità di gregge prevista per il 2027 la v… - xizercul : RT @whiteIouis: madonna conte che si dimette sanremo che salta siamo esclusi dalle Olimpiadi l'immunità di gregge prevista per il 2027 la v… -