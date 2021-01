Calciomercato Juventus, accelerata per Scamacca: assalto finale (Di martedì 26 gennaio 2021) Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano Gianluca Scamacca e partono all’assalto finale I giorni scorrono inesorabili verso la fine del mercato e la Juventus è ancora alla ricerca di quell’occasione che potrebbe arricchire il reparto offensivo di Andrea Pirlo. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i bianconeri stringono i tempi per Scamacca. Entro 48 ore potrebbe esserci l’assalto finale all’attaccante. Al Sassuolo sono stati offerti 22 milioni con diritto di riscatto, ma la società emiliana vorrebbe l’obbligo. Sullo sfrondo resta sempre Giroud, che potrebbe voler cambiare aria dopo il cambio in panchina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021): i bianconeri non mollano Gianlucae partono all’I giorni scorrono inesorabili verso la fine del mercato e laè ancora alla ricerca di quell’occasione che potrebbe arricchire il reparto offensivo di Andrea Pirlo. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i bianconeri stringono i tempi per. Entro 48 ore potrebbe esserci l’all’attaccante. Al Sassuolo sono stati offerti 22 milioni con diritto di riscatto, ma la società emiliana vorrebbe l’obbligo. Sullo sfrondo resta sempre Giroud, che potrebbe voler cambiare aria dopo il cambio in panchina. Leggi su Calcionews24.com

