Bruxelles non si impunta su Conte

"Stiamo seguendo gli sviluppi in Italia. Non commentiamo mai sugli sviluppi politici nazionali. Siamo ansiosi di continuare a lavorare con le autorità italiane sulle molte questioni che affrontiamo insieme e le iniziative che abbiamo intrapreso in questo periodo difficile", dice Eric Mamer, portavoce della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Nel giorno delle dimissioni di Giuseppe Conte da capo del governo, l'aplomb dell'istituzione di Palazzo Berlaymont è impeccabile. Eppure non è un mistero nemmeno qui che l'Italia potrebbe avere un altro premier per gestire i 209 miliardi del Recovery fund, programmare gli investimenti e soprattutto attuare quelle "riforme" necessarie al paese. Un eventuale cambio a Palazzo Chigi viene messo nel conto nei palazzi della politica europea. L'importante è fare presto e garantire stabilità. "Tutti gli scenari sono ...

Riceviamo la risposta del presidente del Comites al nostro articolo. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito della sua azione di sostegno dei connazionali all ...

La priorità sono le riforme e un Governo stabile, scandisce da giorni Gentiloni. E niente elezioni per scongiurare il pericolo sovranista. Nel Pd girano i nomi ...

La priorità sono le riforme e un Governo stabile, scandisce da giorni Gentiloni. E niente elezioni per scongiurare il pericolo sovranista. Nel Pd girano i nomi ...