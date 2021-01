Brindisi, due arresti per l’omicidio di Sonia Nacci: morta in ospedale dopo le percosse (Di martedì 26 gennaio 2021) La vittima di Ceglie Messapica (Brindisi), è deceduta nella serata di martedì 22 dicembre all'ospedale di Taranto. In manette padre e figlio accusati di omicidio volontario aggravato in concorso Leggi su lastampa (Di martedì 26 gennaio 2021) La vittima di Ceglie Messapica (), è deceduta nella serata di martedì 22 dicembre all'di Taranto. In manette padre e figlio accusati di omicidio volontario aggravato in concorso

repubblica : Brindisi, due arresti per l'omicidio di Sonia Nacci: morta in ospedale dopo le percosse - alessio_ka : @000_Enigma_000 Ne rimangono 5 ?? 1) Brindisi con bicchiere scintillante 2) Ragazza che fa OK col pollice 3) Coppia… - MAPARLIAMODITOM : RT @sonogreta_: Tommy: 'Un brindisi alla finale che io vedrò comodamente dallo studio! Voglio passare queste ultime due settimane in stato… - brindisilibera : New post (Ceglie Messapica (Br).Omicidio Sonia NACCI, arrestate due persone) has been published on Brindisi Libera… - brindisilibera : New post (Ceglie Messapica (Br).Omicidio Sonia NACCI, arrestate due persone) has been published on Brindisi Libera… -