Allevamenti intensivi, ancora violenze: la tesi del caso isolato non regge più (Di martedì 26 gennaio 2021) Essere Animali ha realizzato una nuova indagine sotto copertura in Allevamenti fornitori del circuito DOP, di cui fanno parte Prosciutto di Parma e Prosciutto San Daniele. ancora una volta le immagini raccolte mostrano la brutalità degli Allevamenti intensivi, dove gli animali vivono confinati in capannoni bui, sporchi e pochi operatori sono costretti a gestire migliaia di animali, finendo — come documentato anche in passato — a non percepire più il confine tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e a commettere gesti di inaudita crudeltà. Le immagini sono state ottenute con una telecamera nascosta da un investigatore sotto copertura assunto come operaio e sono state diffuse nell'edizione serale del Tg1 del 24 gennaio. I filmati mostrano animali colpiti con spranghe di ferro, inseguiti, afferrati per le orecchie, ...

