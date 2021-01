Valanga sul monte Terminillo, evacuato un hotel (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una Valanga ha interessato la parete del “Conetto”, sul monte Terminillo, nel Reatino. Dove, nelle ultime ore, una grossa massa di neve si e’ staccata, riversandosi sulla seggiovia sottostante, momentaneamente dismessa. Secondo una prima ricognizione, la Valanga potrebbe essere stata causata dalle abbondanti nevicate che hanno investito le cime del monte Terminillo nelle ultime 48 ore e dal rialzo termico che puo’ aver parzialmente destrutturato la coltre nevosa gia’ presente da giorni. Il livello di guardia per l’allarme-valanghe e’ stato innalzato da 2 (moderato) a 3 (marcato), su una scala da 1 a 5.Ri1/Uba. Subito dopo il fenomeno la Prefettura di Rieti ha disposto l’evacuazione cautelativa del residence Rialto, che pure non toccato dalla Valanga e’ situato non ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Unaha interessato la parete del “Conetto”, sul, nel Reatino. Dove, nelle ultime ore, una grossa massa di neve si e’ staccata, riversandosi sulla seggiovia sottostante, momentaneamente dismessa. Secondo una prima ricognizione, lapotrebbe essere stata causata dalle abbondanti nevicate che hanno investito le cime delnelle ultime 48 ore e dal rialzo termico che puo’ aver parzialmente destrutturato la coltre nevosa gia’ presente da giorni. Il livello di guardia per l’allarme-valanghe e’ stato innalzato da 2 (moderato) a 3 (marcato), su una scala da 1 a 5.Ri1/Uba. Subito dopo il fenomeno la Prefettura di Rieti ha disposto l’evacuazione cautelativa del residence Rialto, che pure non toccato dallae’ situato non ...

