Vaccini: governo darà priorità alla somministrazione di seconde dosi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono 100.863 i richiami di vaccino anti-Covid somministrati finora in Italia, secondo l'ultimo report della Presidenza del Consiglio dei ministri Leggi su firenzepost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono 100.863 i richiami di vaccino anti-Covid somministrati finora in Italia, secondo l'ultimo report della Presidenza del Consiglio dei ministri

matteosalvinimi : Bisogna aspettare un vice-ministro a Domenica In per scoprire che il governo è in ritardo di settimane sul piano va… - GabriGiammanco : Arcuri bluffa sul n. dei centri vaccini, che da 1500 si sono ridotti a 21, e invia siringhe sbagliate, troppo grand… - GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - ViniciusSaoP : RT @carloalberto: #Vaccini. Lo scandaloso bando del Governo per le primule smontato da Carlo #Quintelli (Univ. Parma). Si fatica a credere… - PPASQUERO : RT @lucianocapone: La posizione dell’Italia sui vaccini, unica in Europa per metodi e toni, dipende dalla crisi di governo: in questi casi… -