Una corda intorno al collo: a nove anni muore impiccato in cameretta (Di lunedì 25 gennaio 2021) A dare l'allarme è stata la mamma, che ha trovato il figlio privo di sensi con una corda attorno al collo Leggi su lastampa (Di lunedì 25 gennaio 2021) A dare l'allarme è stata la mamma, che ha trovato il figlio privo di sensi con unaattorno al

serenarealf : @nicc0log_ vuoi una corda? - Alfonso0070 : RT @VivianaDesio: Due persone in pericolo aggrappati ad una roccia A: Perché non hai afferrato quella corda e l'hai lasciata cadere? B: Per… - G0LD3NH4RR1 : giovedì ho una verifica di musica e non so un cazzo, aiuto qualcuno prenda una corda e me la dia. la tensione sessu… - mariadmarzano : RT @enricoparenti2: Quasi quasi mi auguro che sia stato impiccato per una qualche vendetta. Pensare che un bambino di 9 anni possa annodare… - lacittanews : A dare l'allarme è stata la mamma, che ha trovato il figlio privo di sensi con una corda attorno al collo Una cord… -