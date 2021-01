Uccisa, bruciata e gettata in un burrone a 17 anni: agghiacciante femminicidio nel palermitano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un nuovo agghiacciante femminicidio. E’ quello che sembra essere perpetrato nel palermitano e, per essere più precisi, a Caccamo. Presso Monte San Calogero è infatti stato ritrovato, in un burrone, il corpo senza vita e parzialmente carbonizzato di una ragazza di 17 anni, dopo che un 19enne – fidanzato della vittima – si è presentato L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un nuovo. E’ quello che sembra essere perpetrato nele, per essere più precisi, a Caccamo. Presso Monte San Calogero è infatti stato ritrovato, in un, il corpo senza vita e parzialmente carbonizzato di una ragazza di 17, dopo che un 19enne – fidanzato della vittima – si è presentato L'articolo NewNotizie.it.

Caccamo (Pa): omicidio Siragusa, la scientifica continua a cercare prove

Era una ragazzina innamorata della danza, timida, introversa e insicura. Così viene descritta Roberta Siragusa, la 17enne uccisa e bruciata a Caccamo (Palermo) da chi la conosceva. Frequentava l’istit ...

