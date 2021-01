Twitter lancia Birdwatch, il suo fact-checking sul modello Wikipedia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una nuova novità nel mondo del fact-checking. Twitter ha appena annunciato la sperimentazione del suo nuovo servizio di lotta alle bufale, ovvero Birdwatch. Si tratta di un servizio che, al momento, è attivo soltanto negli Stati Uniti e che punta sul senso di responsabilità degli utenti per far sì che le varie affermazioni che vengono fatte sul social network di Jack Dorsey possano essere verificate nelle loro sfumature. Troppe volte, infatti, si è assistito a una sorta di bianco e nero sui social network, senza tener conto di diversi dettagli che possono essere determinanti per stabilire la veridicità di alcune informazioni: l’obiettivo di Twitter è quello di fornire un servizio più completo possibile, partendo dalla partecipazione degli utenti nei processi di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una nuova novità nel mondo delha appena annunciato la sperimentazione del suo nuovo servizio di lotta alle bufale, ovvero. Si tratta di un servizio che, al momento, è attivo soltanto negli Stati Uniti e che punta sul senso di responsabilità degli utenti per far sì che le varie affermazioni che vengono fatte sul social network di Jack Dorsey possano essere verificate nelle loro sfumature. Troppe volte, infatti, si è assistito a una sorta di bianco e nero sui social network, senza tener conto di diversi dettagli che possono essere determinanti per stabilire la veridicità di alcune informazioni: l’obiettivo diè quello di fornire un servizio più completo possibile, partendo dalla partecipazione degli utenti nei processi di ...

INFN_ : Il sito di divulgazione scientifica dell'INFN ScienzaPerTutti apre il nuovo concorso per le scuole. ll tema è ??????????…

