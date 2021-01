Trovata morta in un burrone, arrestato il fidanzato (Di lunedì 25 gennaio 2021) Trovata morta in un burrone, il fidanzato arrestato. La procura di Termini Imerese in provincia di Palermo ha chiesto il fermo per Pietro Morreale. Il 19 enne è indagato per morte della fidanzata Roberta Siragusa. Proprio il giovane, ieri mattina ha fornito esaustive informazioni su dove ritrovare il corpo ormai privo di vita della sua L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Confessa omicidio e fa trovare un cadavere a Palermo Donna scomparsa a Crema, tracce di sangue in bagno Ubriaco investe e uccide una ragazza in provincia di Bologna Strangola la moglie 90 enne affetta da Alzheimer Omicidio ad Ascoli, ucciso a coltellate in centro arrestato per tentato omicidio a Merano Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 25 gennaio 2021)in un, il. La procura di Termini Imerese in provincia di Palermo ha chiesto il fermo per Pietro Morreale. Il 19 enne è indagato per morte della fidanzata Roberta Siragusa. Proprio il giovane, ieri mattina ha fornito esaustive informazioni su dove ritrovare il corpo ormai privo di vita della sua L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Confessa omicidio e fa trovare un cadavere a Palermo Donna scomparsa a Crema, tracce di sangue in bagno Ubriaco investe e uccide una ragazza in provincia di Bologna Strangola la moglie 90 enne affetta da Alzheimer Omicidio ad Ascoli, ucciso a coltellate in centroper tentato omicidio a Merano

