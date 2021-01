Traffico Roma del 25-01-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 gennaio 2021) LuceverdeBentrovati dalla redazione in diminuzione delsu tutto il grande raccordo anulare dove si circola senza disagi di rilievo anche in e presenza della pioggia dell’ultima ora stessa situazione anche su via del Foro Italico dove per Gran parte delle pomeriggio gli spostamenti maggiori sono stati tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni ulteriormente rallentati anche per un incidente dopo viale della Moschea ci piace ormai regolarmente anche sulle restante tratto della tangenziale est prestare però attenzione sulla Pontina vicino all’uscita per via delle Valli prima di Aprilia a causa di un incidente verso Latina proseguono ai lavori di manutenzione per il viadotto della Magliana dove sono costanti rallentamenti nei momenti di maggiorin prossimità di via del ...