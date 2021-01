The Medium offrirà la stessa esperienza e divertimento su Xbox Series X e Series S (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lo scorso anno abbiamo visto il lancio delle console di nuova generazione di Sony e Microsoft, con il colosso di Redmond che ha adottato un approccio unico nello spazio console, lanciando due diversi sistemi con specifiche diverse. Sulla carta l'idea è ovvia: avere un sistema di fascia alta rivolto agli appassionati e un sistema di fascia più bassa per il mercato di massa. L'idea è stata ampiamente discussa, con alcuni che hanno espresso preoccupazione per le potenzialità (a lungo termine) di Xbox Series S. Ebbene, uno sviluppatore sembra non aver avuto grossi problemi a lavorare con la sorella minore di Series X. In un'intervista con VG247, il produttore di The Medium, Jacek Zi?ba,ha parlato brevemente della versione Xbox Series S del ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lo scorso anno abbiamo visto il lancio delle console di nuova generazione di Sony e Microsoft, con il colosso di Redmond che ha adottato un approccio unico nello spazio console, lanciando due diversi sistemi con specifiche diverse. Sulla carta l'idea è ovvia: avere un sistema di fascia alta rivolto agli appassionati e un sistema di fascia più bassa per il mercato di massa. L'idea è stata ampiamente discussa, con alcuni che hanno espresso preoccupazione per le potenzialità (a lungo termine) diS. Ebbene, uno sviluppatore sembra non aver avuto grossi problemi a lavorare con la sorella minore diX. In un'intervista con VG247, il produttore di The, Jacek Zi?ba,ha parlato brevemente della versioneS del ...

