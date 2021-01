Roma, seduta individuale per Edin Dzeko a Trigoria (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Roma, dopo l’importante successo ottenuto in pieno recupero contro lo Spezia, quest’oggi è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista del prossimo impegno con il Verona, valevole per la ventesima giornata del campionato Serie A 2020/2021. Stando a quanto riferito da Sky Sport l’attaccante giallorosso Edin Dzeko, escluso dai convocati per l’ultima uscita, ha svolto una seduta di lavoro individuale; la situazione del bosniaco sarà monitorata anche nei prossimi giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) La, dopo l’importante successo ottenuto in pieno recupero contro lo Spezia, quest’oggi è tornata ad allenarsi ain vista del prossimo impegno con il Verona, valevole per la ventesima giornata del campionato Serie A 2020/2021. Stando a quanto riferito da Sky Sport l’attaccante giallorosso, escluso dai convocati per l’ultima uscita, ha svolto unadi lavoro; la situazione del bosniaco sarà monitorata anche nei prossimi giorni. SportFace.

