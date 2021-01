Roma, Dzeko pedina di scambio: affare con l’Inter o con la Juventus? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il rapporto tra la Roma e l’attaccante Edin Dzeko è sempre più compromesso. Il bosniaco continua a confermarsi uno dei migliori centravanti in circolazione, ma nell’ultima partita contro lo Spezia non è stato nemmeno convocato, inizialmente per un problema fisico ma anche per qualche incomprensione con l’allenatore Fonseca. Il tecnico ha deciso di non affrontare l’argomento nel post-partita, ma si respira tensione e gli ultimi giorni di calciomercato si preannunciano scoppiettanti. Dzeko rappresenta un giocatore fondamentale, la Roma è ancora in lotta per obiettivi importanti e non può perdere una pedina del calibro del bosniaco. L’intesa può raggiungersi tramite uno scambio. Dzeko-Eriksen, lo scambio con l’Inter (Photo by Pier Marco ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il rapporto tra lae l’attaccante Edinè sempre più compromesso. Il bosniaco continua a confermarsi uno dei migliori centravanti in circolazione, ma nell’ultima partita contro lo Spezia non è stato nemmeno convocato, inizialmente per un problema fisico ma anche per qualche incomprensione con l’allenatore Fonseca. Il tecnico ha deciso di non affrontare l’argomento nel post-partita, ma si respira tensione e gli ultimi giorni di calciomercato si preannunciano scoppiettanti.rappresenta un giocatore fondamentale, laè ancora in lotta per obiettivi importanti e non può perdere unadel calibro del bosniaco. L’intesa può raggiungersi tramite uno-Eriksen, locon(Photo by Pier Marco ...

