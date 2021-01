Recovery plan: 'Serve una distribuzione equa. Ponte sullo Stretto strategico' (Di lunedì 25 gennaio 2021) Con gli altri presidenti delle Regioni del Sud abbiamo deciso di costituirci in un gruppo per avanzare proposte e richieste in materia di Recovery plan. C la necessit di suddividere in modo equo le ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 25 gennaio 2021) Con gli altri presidenti delle Regioni del Sud abbiamo deciso di costituirci in un gruppo per avanzare proposte e richieste in materia di. C la necessit di suddividere in modo equo le ...

marattin : “Il Recovery Plan non è un insieme di spese con attorno le riforme, ma una serie di riforme con alcune spese per ac… - Palazzo_Chigi : Prosegue questa mattina il confronto del Governo sul Recovery Plan con le associazioni di categoria delle attività… - ItaliaViva : Recovery Plan, @sandrogozi : 'In Italia siamo al caos. Senza progetti e chiarezza' - lauranapo : RT @marattin: “Il Recovery Plan non è un insieme di spese con attorno le riforme, ma una serie di riforme con alcune spese per accompagnarl… - Paolo_degli : RT @DD_Forum: ?? Il Recovery plan italiano è “un cerchio da chiudere”.Trasferire soldi alle imprese puntando sul rinnovamento manageriale,ri… -