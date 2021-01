"Pensa alla tua vita". Gregoraci brutalizza Dayane Mello, indiscreto esplosivo: rissa in studio su Canale 5 (Di lunedì 25 gennaio 2021) "Ma anche basta". Elisabetta Gregoraci regala su Instagram un antipasto di quello che potrebbe accadere stasera in studio al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Negli ultimi giorni, nella casa di Cinecittà, non sono mancati spunti polemici nei riguardi della ex moglie di Flavio Briatore. Sugli scudi, per così dire, Dayane Mello, che osservando i numerosi aerei che sorvolavano il giardino con striscioni inneggianti proprio alla Gregoraci ha commentato acida "Ma si sono accorti che non c'è più?": Carlotta Dell'Isola ha addirittura immaginato che la "mandante" degli aerei fosse la stessa Elisabetta, in un delirio di auto-celebrazione. Quando i followers le chiedono conto di queste frasi, la 40enne showgirl calabrese sbotta: "Ma anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) "Ma anche basta". Elisabettaregala su Instagram un antipasto di quello che potrebbe accadere stasera inal Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su5. Negli ultimi giorni, nella casa di Cinecittà, non sono mancati spunti polemici nei riguardi della ex moglie di Flavio Briatore. Sugli scudi, per così dire,, che osservando i numerosi aerei che sorvolavano il giardino con striscioni inneggianti proprioha commentato acida "Ma si sono accorti che non c'è più?": Carlotta Dell'Isola ha addirittura immaginato che la "mandante" degli aerei fosse la stessa Elisabetta, in un delirio di auto-celebrazione. Quando i followers le chiedono conto di queste frasi, la 40enne showgirl calabrese sbotta: "Ma anche ...

