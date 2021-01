Oggi in tv, tutta la programmazione di lunedì 25 gennaio (Di lunedì 25 gennaio 2021) lunedì 25 gennaio. Su Rai 1 esordisce una nuova fiction, tra le più attese del 2021. Su Canale 5 invece continuano le dirette dalla casa del Grande Fratello Vip. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1 comincia Oggi una nuova serie in 6 episodi Il commissario Ricciardi, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Nella Napoli degli anni ’30, Luigi Alfredo Ricciardi è un tormentato e tenebroso commissario della Regia Questura. Ha ereditato dalla madre un dono che è anche una maledizione: riesce a percepire gli ultimi istanti di vita delle persone vittime di omicidi e violenze. Il protagonista del poliziesco dalle sfumature noir è Lino Guanciale. Noto al grande pubblico del piccolo schermo per aver preso parte a serie di successo come ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 25 gennaio 2021)25. Su Rai 1 esordisce una nuova fiction, tra le più attese del 2021. Su Canale 5 invece continuano le dirette dalla casa del Grande Fratello Vip. Ma scopriamo insiemelacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1 cominciauna nuova serie in 6 episodi Il commissario Ricciardi, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Nella Napoli degli anni ’30, Luigi Alfredo Ricciardi è un tormentato e tenebroso commissario della Regia Questura. Ha ereditato dalla madre un dono che è anche una maledizione: riesce a percepire gli ultimi istanti di vita delle persone vittime di omicidi e violenze. Il protagonista del poliziesco dalle sfumature noir è Lino Guanciale. Noto al grande pubblico del piccolo schermo per aver preso parte a serie di successo come ...

matteosalvinimi : “André #Ventura, o presidente dos portugueses de bem!”. Oggi in #Portogallo hanno la fortuna di poter votare. Da me… - gennaromigliore : In migliaia oggi hanno riempito le piazze di tutta la #Russia per chiedere la scarcerazione immediata di Alexey… - pierofassino : .@navalny è stato avvelenato, si è salvato e lo hanno arrestato al rientro nel suo Paese. Oggi in tutta la Russia i… - patuc12 : RT @VentagliP: Per la #ColazioneConUnLibro di oggi, #SqualiAlTempoDeiSalvatori Kawai Strong Washburn @EdizioniEO “Ed era tutta la mat… - Jennifer_c93 : Quindi oggi aerei rinviati causa mal tempo, ma tutta sta sfiga a noi perché? ?????????? #sovip #TZVIP -