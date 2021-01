Nusco | casi covid in aumento | l’opposizione chiede a De Mita più rigore

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Av) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata dal gruppo consiliare di minoranza del Comune diche esprime preoccupazione per l’deidi contagio da-19 nel centro irpino eal sindaco Dedi attuare i dovuti provvedimenti. Di seguito il testo: “In questi giorni sul nostro territorio si è verificato un notevoledidi positività al19 che ha interessato cittadini e vari nuclei familiari posti, immediatamente, in isolamento, come riferito dall’amministrazione comunale. Il trend negativo relativo al forte incremento deidi contagio ha portato l’amministrazione comunale a differire, a data da destinarsi, ...