Michelle Hunziker | “Colpo di fulmine? Aveva detto di essere single”

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. aaaha compiuto 44 anni proprio ieri e lavora e vive in Italia ormai da oltre vent’anni. La conduttrice è finita spesso nel mirino dei giornali di gossip per le sue storie d’amore, da quella con Eros Ramazzotti durante gli anni Novanta (con il quale si sposò nel 1998 ed ebbe la figlia

Striscia : Buon compleanno Michelle Hunziker ???? @m_hunziker - matteosalvinimi : Al di là di ogni posizione politica, condivido le preoccupazioni di buonsenso espresse da Michelle #Hunziker sul fu… - matteosalvinimi : ...Ho visto il post Instagram di @m_hunziker e c'è un diluvio di commenti positivi ?? Forza Michelle, madrina del Co… - infoitcultura : Michelle Hunziker, domani compie gli anni: l’età in tutte le lingue del mondo – VIDEO - infoitcultura : Auguri Michelle Hunziker e grazie del tuo buonumore contagioso! -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

aaa Michelle Hunziker ha compiuto 44 anni proprio ieri e lavora e vive in Italia ormai da oltre vent’anni. La conduttrice è finita spesso nel mirino dei giornali di gossip per le sue storie d’amore, d ...Due anni dopo, il 25 aprile 1998, Eros e Michelle si sposano con un grande matrimonio al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano. Michelle è diventata celebre quando aveva 17 anni per il lato B con un ...