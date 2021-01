Junker al Crotone: dalle fonti norvegesi di due giorni fa alla svolta possibile (Di martedì 26 gennaio 2021) Kasper Junker è un obiettivo del Crotone: confermata la fonte norvegese di due giorni fa. Parliamo di un attaccante danese del Bodø/Glimt di 26 anni. Junker potrebbe ritrovare Hauge, ma con la maglia dei calabresi, sogna l’Italia il classe 1994 che è anche andato a segno contro il Milan nella gara di Europa League dello scorso settembre. Foto: Twitter personale Junker L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 26 gennaio 2021) Kasperè un obiettivo del: confermata la fonte norvegese di duefa. Parliamo di un attaccante danese del Bodø/Glimt di 26 anni.potrebbe ritrovare Hauge, ma con la maglia dei calabresi, sogna l’Italia il classe 1994 che è anche andato a segno contro il Milan nella gara di Europa League dello scorso settembre. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

