Inter in LuLa calante, pronto Sanchez. Tutte le tentazioni di Conte (Di lunedì 25 gennaio 2021) Anche se la prima settimana piena di allenamenti ha portato agli stenti di Udine, Antonio Conte ha ben chiaro che tutto o quasi va puntato sul campionato. "Dà due possibilità, scudetto e zona ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Anche se la prima settimana piena di allenamenti ha portato agli stenti di Udine, Antonioha ben chiaro che tutto o quasi va puntato sul campionato. "Dà due possibilità, scudetto e zona ...

sportli26181512 : Inter in LuLa calante, pronto Sanchez. Tutte le tentazioni di Conte: Inter in LuLa calante, pronto Sanchez. Tutte l… - passione_inter : Ferri: 'Il derby di coppa può lanciare un messaggio scudetto. Crisi LuLa? Non mi preoccupa' -… - OdeonZ__ : Galli: 'Vincerà il Milan: è più continuo dell'Inter'. Ferri: 'La LuLa si sbloccherà' - FcInterNewsit : Ferri: 'LuLa a secco? Non mi preoccupa. Inter in continua crescita, vincere il derby toglierebbe certezze al Milan' - sportli26181512 : Galli: 'Vincerà il Milan: è più continuo dell'Inter'. Ferri: 'La LuLa si sbloccherà': Galli: 'Vincerà il Milan: è p… -