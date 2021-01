Giuseppe Conte si dimette: domani l'annuncio del premier foggiano ai ministri, poi da Mattarella e forse Conte ter (Di lunedì 25 gennaio 2021) domani mattina il presidente del Consiglio nato a Volturara Appula, Giuseppe Conte, nel corso di un Consiglio dei ministri convocato per le 9, comunicherà ai ministri la volontà di rassegnare le sue ... Leggi su foggiatoday (Di lunedì 25 gennaio 2021)mattina il presidente del Consiglio nato a Volturara Appula,, nel corso di un Consiglio deiconvocato per le 9, comunicherà aila volontà di rassegnare le sue ...

robersperanza : Giuseppe Conte è la persona giusta per guidare il Paese in una fase così difficile. Sono al suo fianco. - trash_italiano : Giuseppe Conte mentre sceglie altri colori da piazzare nei dpcm. #noneladurso - ilfoglio_it : +++ Il premier Giuseppe Conte salirà domani al Quirinale per rassegnare le dimissioni. Anche il Cdm è stato postici… - ilavfd : RT @sacrofanoo: 'Voi parlate sempre di poltrone, di poltrone. Io non mi vergogno di dire che stiamo seduti su queste poltrone. Secondo me n… - GazzettinoL : È convocato per martedì 26 gennaio alle ore 9 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale il Presidente del Consi… -