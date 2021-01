Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 26 gennaio 2021: tra Can e Sanem è guerra ai fornelli (Di lunedì 25 gennaio 2021) Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 26 gennaio 2021 con una nuova puntata, su Canale 5 alle 16:30, e le anticipazioni parlano di una guerra in cucina tra Can e Sanem Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 26 gennaio 2021 su Canale 5 alle 16:30, nel suo nuovo slot pomeridiano e con una sola puntata, e le anticipazioni ci dicono che Can e Sanem riusciranno a rivaleggiare perfino ai fornelli. Sanem e Yigit sfidano Can e Polen in una specie di gara di cucina in presenza di un famoso chef stellato. Va in scena una commedia degli equivoci, basata su vecchie ruggini fra i due innamorati. Ma è pur vero che Sanem, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 gennaio 2021)- Le ali deltorna martedì 26con una nuova puntata, su Canale 5 alle 16:30, e leparlano di unain cucina tra Can e- Le ali deltorna martedì 26su Canale 5 alle 16:30, nel suo nuovo slot pomeridiano e con una sola puntata, e leci dicono che Can eriusciranno a rivaleggiare perfino aie Yigit sfidano Can e Polen in una specie di gara di cucina in presenza di un famoso chef stellato. Va in scena una commedia degli equivoci, basata su vecchie ruggini fra i due innamorati. Ma è pur vero che, ...

Ali_jax_hiphop : ESATTO ???? #DayDreamer - Ali_jax_hiphop : Raga ho ansia Devo fare pure ingleseeee #DayDreamer - Ali_jax_hiphop : NON HO MAI STUDIATO COSÌ IN FRETTA DUE MATERIE Tutto questo per i miei bimbi #DayDreamer - Ali_jax_hiphop : Mi è venuta in mente un'altra cosa VA SCUPATI U MARI ???? #DayDreamer - Ali_jax_hiphop : Sanem ha fatto tutto quello che avremmo fatto noi dal primo giorno???? #DayDreamer -