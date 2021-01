Covid e scuola, Giannelli: "Rientro in presenza possibile con le dovute precauzioni" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Rientro a scuola in presenza "si può fare, con le dovute precauzioni". Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, il presidente dell'Associazione nazionale Presidi Antonello Giannelli. "Il problema - ha aggiunto - è sempre quello del mondo esterno alle aule scolastiche, all'interno delle scuole si riesce a far rispettare le regole di sicurezza". Sulle conseguenze della didattica a distanza, poi, secondo Giannelli, "è indubbio che ci sia un certo ritardo, che ci siano carenze formative, che vanno a colpire le fasce più deboli dal punto di vista socioculturale. I ragazzi che alle spalle non hanno una famiglia in grado di sorreggerli nello studio, nella convinzione dell'importanza dello studio, possono incontrare difficoltà. Stiamo facendo la didattica a distanza proprio ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilin"si può fare, con le". Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, il presidente dell'Associazione nazionale Presidi Antonello. "Il problema - ha aggiunto - è sempre quello del mondo esterno alle aule scolastiche, all'interno delle scuole si riesce a far rispettare le regole di sicurezza". Sulle conseguenze della didattica a distanza, poi, secondo, "è indubbio che ci sia un certo ritardo, che ci siano carenze formative, che vanno a colpire le fasce più deboli dal punto di vista socioculturale. I ragazzi che alle spalle non hanno una famiglia in grado di sorreggerli nello studio, nella convinzione dell'importanza dello studio, possono incontrare difficoltà. Stiamo facendo la didattica a distanza proprio ...

Agenzia_Ansa : Trentatremila #studenti delle #scuole superiori stamani in #Liguria sono tornati in classe riprendendo la didattica… - SkyTG24 : Covid Lombardia, da oggi 600mila studenti rientrano a scuola. DIRETTA - matteosalvinimi : #Salvini: Per Conte i rimborsi sono stati dati, la scuola è pronta, tutto sotto controllo... Purtroppo siamo primi… - deb8479eaeef410 : RT @manolo_loop: #Roma “A #scuola si ma non così”. Da circa una settimana studentesse e studenti del liceo Kant sono in agitazione. Protes… - LaNotiziaQuoti : Il Comune ha disposto la chiusura per sette giorni della scuola dell'infanzia e della primaria XX Giugno per casi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Covid scuola, il rientro in classe delle superiori resta critico: il matematico Sebastiani insiste Orizzonte Scuola Manovra di Bilancio 2021: 1,5 miliardi per l’edilizia scolastica

La Manovra di Bilancio 2021 ha previsto lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro per l’edilizia scolastica per ciascuno degli anni del piano triennale, 2021, 2022 e 2023. Il che significa che, rispetto ...

L'annuncio del sindaco di Nocera Superiore: "Scuole chiuse, troppi casi emersi dagli screening"

Il sindaco Giovanni Maria Cuofano chiude tutte le scuole di Nocera Superiore. “Decisione sofferta ma inevitabile. La sicurezza sanitaria viene prima di tutto”.

La Manovra di Bilancio 2021 ha previsto lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro per l’edilizia scolastica per ciascuno degli anni del piano triennale, 2021, 2022 e 2023. Il che significa che, rispetto ...Il sindaco Giovanni Maria Cuofano chiude tutte le scuole di Nocera Superiore. “Decisione sofferta ma inevitabile. La sicurezza sanitaria viene prima di tutto”.