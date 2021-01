Ciclocross | Mondiali 2021 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Terminate le cinque tappe di Coppa del Mondo, ilistico 2020-vivrà il suo momento clou il prossimo fine settimana (sabato 30 gennaio-domenica 31 gennaio), con i Campionati del Mondodi Ostend, in Belgio. Una rassegna iridata che sarà dedicata soltanto a quattro prove tra uomini e donne, per le categorie dei Professionisti e degli Under 23. Di fatti, due settimane fa, l’UCI ha annunciato l’annullamento delle gare juniores. Una decisione che era nell’aria dato che, da novembre in poi, a causa del protocollo anti-Covid vigente in Belgio, tutte le competizioni dedicate alla categoria di cui sopra erano state cancellate. Dunque, sabato 30 gennaio vedremo al via alle ore 13.30 gli uomini Under 23, e alle ore 15.10 le donne Elite. Mentre domenica 31 gennaio, alle ore 13.30 scenderanno in campo ...