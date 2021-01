Bce: Panetta, 'avviata riflessione per capire come contribuire a transizione climatica' (2) (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Adnkronos) - La riflessione su questi aspetti "è in corso nell'ambito della revisione della strategia di politica monetaria. Ma non è interessata solo la politica monetaria. I cambiamenti climatici influiscono sulla stabilità complessiva del sistema finanziario. Gli intermediari più vulnerabili sono quelli operanti su orizzonti temporali estesi ed esposti alle conseguenze di eventi estremi, quali le compagnie assicurative. Stiamo definendo, anche mediante specifiche analisi di stress, modelli di valutazione dei rischi sistemici indotti dai cambiamenti climatici". La vigilanza bancaria della Bce ha di recente reso note le proprie aspettative sulle modalità con cui le banche devono gestire i rischi climatici e ambientali presenti nei loro bilanci. "In prospettiva, ciò potrà influenzare la posizione patrimoniale delle banche e l'informativa al pubblico, aumentando la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Adnkronos) - Lasu questi aspetti "è in corso nell'ambito della revisione della strategia di politica monetaria. Ma non è interessata solo la politica monetaria. I cambiamenti climatici influiscono sulla stabilità complessiva del sistema finanziario. Gli intermediari più vulnerabili sono quelli operanti su orizzonti temporali estesi ed esposti alle conseguenze di eventi estremi, quali le compagnie assicurative. Stiamo definendo, anche mediante specifiche analisi di stress, modelli di valutazione dei rischi sistemici indotti dai cambiamenti climatici". La vigilanza bancaria della Bce ha di recente reso note le proprie aspettative sulle modalità con cui le banche devono gestire i rischi climatici e ambientali presenti nei loro bilanci. "In prospettiva, ciò potrà influenzare la posizione patrimoniale delle banche e l'informativa al pubblico, aumentando la ...

(Adnkronos) – La riflessione su questi aspetti “è in corso nell’ambito della revisione della strategia di politica monetaria. Ma non è interessata solo la politica monetaria. I cambiamenti climatici i ...

Coronavirus: Panetta (Bce), 'accentua fragilità, rischio più divario tra ricchi e poveri'

Milano, 25 gen. (Adnkronos) - "Nei mesi scorsi lo shock provocato dal Covid-19 ha fatto riemergere, accentuandole, fragilità economiche, sociali e ambientali a livello globale, acuendo i rischi di un ...

