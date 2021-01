App Salute su iPhone, come personalizzarla (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’app Salute è probabilmente l’applicazione più sottovalutata di iPhone e Apple Watch. Presentata quasi in sordina da Apple che stava cercando di avvicinarsi al mercato fitness e Salute con il suo smartwatch, questa piattaforma è cresciuta nel corso dei mesi aggiungendo nuove funzionalità e trasformandosi nel tuo alleato migliore per tenere sotto controllo il tuo stato di forma e monitorare i principali parametri del tuo benessere. L’utilizzo dell’iPhone e dell’orologio come strumento per la partecipazione ai trials clinici e alla condivisione dei risultati all’interno della comunità medica ha esaltato le proprietà dell’app Salute che è andata di pari passo con l’evoluzione di Apple Watch. Se all’inizio si poteva a mala pena controllare il battito cardiaco e i propri cicli di ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’appè probabilmente l’applicazione più sottovalutata die Apple Watch. Presentata quasi in sordina da Apple che stava cercando di avvicinarsi al mercato fitness econ il suo smartwatch, questa piattaforma è cresciuta nel corso dei mesi aggiungendo nuove funzionalità e trasformandosi nel tuo alleato migliore per tenere sotto controllo il tuo stato di forma e monitorare i principali parametri del tuo benessere. L’utilizzo dell’e dell’orologiostrumento per la partecipazione ai trials clinici e alla condivisione dei risultati all’interno della comunità medica ha esaltato le proprietà dell’appche è andata di pari passo con l’evoluzione di Apple Watch. Se all’inizio si poteva a mala pena controllare il battito cardiaco e i propri cicli di ...

Wannabesciampi : @p3pperpat @oldpinkroom Pero quaglia: ho aggiunto le calorie attive dal movimento di ieri a quelle rilevate a ripos… - AgSaronnoSG : ?? Per tutti coloro che sottoscrivono una soluzione per tutelare la salute, il domani o la propria autonomia entro i… - GiuliaCimpa : RT @CorInnovazione: La piattaforma Mitiga certifica velocemente, lo stato di salute di partecipanti e pubblico, senza alcun rischio per dat… - RobRe62 : RT @CorInnovazione: La piattaforma Mitiga certifica velocemente, lo stato di salute di partecipanti e pubblico, senza alcun rischio per dat… - MissioneStartup : RT @CorInnovazione: La piattaforma Mitiga certifica velocemente, lo stato di salute di partecipanti e pubblico, senza alcun rischio per dat… -

Ultime Notizie dalla rete : App Salute Come personalizzare l'app Salute sull'iPhone. Consigli e trucchi GQ Italia La sottosegretaria Zampa: "Dopo questa tragedia bisogna vietare ai bambini l'uso degli smartphone"

Dopo il caso della bimba di 10 anni morta per una challenge su TikTok, per la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, bisogna intervenire tempestivamente per regolamentare l'accesso agli smartphone ...

Il bracciale salvavita AIDme in aiuto ai diabetici

L’importante progetto sposato dall’Associazione dei diabetici del centro lagunare di Chioggia che sarà realizzato grazie al contributo dell’Assessorato Regionale della Sanità e dell’assistenza sociale ...

Dopo il caso della bimba di 10 anni morta per una challenge su TikTok, per la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, bisogna intervenire tempestivamente per regolamentare l'accesso agli smartphone ...L’importante progetto sposato dall’Associazione dei diabetici del centro lagunare di Chioggia che sarà realizzato grazie al contributo dell’Assessorato Regionale della Sanità e dell’assistenza sociale ...