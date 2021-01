Valanga nel bresciano, muore a 20 anni (Di domenica 24 gennaio 2021) E’ morto il ragazzo di 20 anni travolto da una Valanga nel comune di Monno in Alta Val Camonica. Il giovane, residente in provincia di Sondrio, era con un gruppo di persone in motoslitta, quando c’è stato il distacco, a circa 2.300 metri. Sul posto gli elicotteri di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) con i soccorritori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del Soccorso alpino Guardia di finanza. Il giovane è stato estratto dalla neve e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è deceduto. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 24 gennaio 2021) E’ morto il ragazzo di 20travolto da unanel comune di Monno in Alta Val Camonica. Il giovane, residente in provincia di Sondrio, era con un gruppo di persone in motoslitta, quando c’è stato il distacco, a circa 2.300 metri. Sul posto gli elicotteri di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) con i soccorritori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del Soccorso alpino Guardia di finanza. Il giovane è stato estratto dalla neve e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovdi Bergamo, dove è deceduto. Funweek.

