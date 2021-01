Truffe telefoniche | “Queste sono pericolose!”

Leggi su android-news.eu

(Di domenica 24 gennaio 2021) Al giorno d’oggi siamo sempre più costretti a difenderci dallee alcune didavvero pericolose, come quelle che ci posprosciugare il conto in Banca.si aggiornano di giorno in giorno ed è diventato quasi un incubo per i cittadini rispondere a messaggi, telefonate o mail. La paura che qualcuno possa rubarci dati sensibili o foto private, o anche solo una chat è continua, per questo siamo costretti a stare in guardia ogni volta che il nostro telefono squilli o ci arrivi un messaggio non troppo chiaro.: i numeri ai quali non bisogna mai rispondere Cadere nella trappola di una truffa telefonica è facile e nessuno può dimostrare il contrario perchè se arriva una chiamata ...