Roma, allagamenti e torrenti esondati: in corso numerosi interventi della Protezione Civile (Di domenica 24 gennaio 2021) Continuano i numero si interventi della Protezione Civile a Roma per fronteggiare i danni e gli allagamenti causati dal maltempo. La Protezione Civile AVS Cosmos – Associazione Volontari Soccorso – odv sta intervenendo nel territorio del terzo municipio, per far fronte all’emergenza maltempo. I volontari sono impegnati a via Giovanni Conti, all’incrocio con via delle Isole Curzolane, per un allagamento. Resta alta l’allerta per il torrente Lello Maddaleno alla fine di via Camerata Picena. Al momento, il torrente, è quasi arrivato al ponte. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 gennaio 2021) Continuano i numero siper fronteggiare i danni e glicausati dal maltempo. LaAVS Cosmos – Associazione Volontari Soc– odv sta intervenendo nel territorio del terzo municipio, per far fronte all’emergenza maltempo. I volontari sono impegnati a via Giovanni Conti, all’incrocio con via delle Isole Curzolane, per un allagamento. Resta alta l’allerta per il torrente Lello Maddaleno alla fine di via Camerata Picena. Al momento, il torrente, è quasi arrivato al ponte. su Il CorriereCittà.

