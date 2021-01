Omicidio Giulio Regeni: dalla morte nel 2016 al processo ai 4 egiziani (Di domenica 24 gennaio 2021) La mattina del 25 gennaio 2016, Giulio Regeni è ancora vivo: per la sua famiglia, per i suoi amici e per se stesso. È ancora un promettente ricercatore di Cambridge, stanziato in Egitto allo scopo di studiare i movimenti ed i sindacati indipendenti egiziani, che sotto il governo di Al-Sisi vivono una difficile situazione. La mattina del 25 gennaio 2016 Giulio Regeni è ancora il talentuoso figlio di Claudio Regeni e Paola Deffendi, che vivono a Fiumicello a migliaia di chilometri di distanza da lui, e da lontano ne seguono orgogliosi le gesta. La sera del 25 gennaio 2016, Giulio Regeni diventa un fantasma perso nell’oscurità del Cairo. Non si reca all’appuntamento che avrebbe dovuto avere con ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 24 gennaio 2021) La mattina del 25 gennaioè ancora vivo: per la sua famiglia, per i suoi amici e per se stesso. È ancora un promettente ricercatore di Cambridge, stanziato in Egitto allo scopo di studiare i movimenti ed i sindacati indipendenti, che sotto il governo di Al-Sisi vivono una difficile situazione. La mattina del 25 gennaioè ancora il talentuoso figlio di Claudioe Paola Deffendi, che vivono a Fiumicello a migliaia di chilometri di distanza da lui, e da lontano ne seguono orgogliosi le gesta. La sera del 25 gennaiodiventa un fantasma perso nell’oscurità del Cairo. Non si reca all’appuntamento che avrebbe dovuto avere con ...

Tg3web : La Procura di Roma chiede il rinvio a giudizio per quattro uomini dei servizi segreti egiziani, accusati delle tort… - Antico_Egitto : La procura di Roma ha chiesto il processo per i quattro membri dei servizi di sicurezza egiziani accusati dell’omic… - RRmpinero : RT @Tg3web: La Procura di Roma chiede il rinvio a giudizio per quattro uomini dei servizi segreti egiziani, accusati delle torture e dell'o… - MariaErrichiel5 : RT @Tg3web: La Procura di Roma chiede il rinvio a giudizio per quattro uomini dei servizi segreti egiziani, accusati delle torture e dell'o… - mad_musika : RT @Tg3web: La Procura di Roma chiede il rinvio a giudizio per quattro uomini dei servizi segreti egiziani, accusati delle torture e dell'o… -