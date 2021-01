Milazzo, si riuniscono per vedere la partita dell’Inter. Sei persone multate (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Covid-19 ha modificato completamente le abitudini dei tifosi che non solo non possono più seguire le partite allo stadio, ma nemmeno nei locali. Come riporta Milazzo in Comune, nella città siciliana sono state sanzionate sei persone dai vigili urbani, assieme alla guardia di finanza e agli agenti del locale Commissariato, per aver infranto le regole anti assembramento. I sei si erano riuniti in un club proprio per assistere alla partita dell’Inter, pareggiata per 0-0 contro l’Udinese. Per ognuno di loro è arrivata una multa da 400 euro. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Covid-19 ha modificato completamente le abitudini dei tifosi che non solo non possono più seguire le partite allo stadio, ma nemmeno nei locali. Come riportain Comune, nella città siciliana sono state sanzionate seidai vigili urbani, assieme alla guardia di finanza e agli agenti del locale Commissariato, per aver infranto le regole anti assembramento. I sei si erano riuniti in un club proprio per assistere alla, pareggiata per 0-0 contro l’Udinese. Per ognuno di loro è arrivata una multa da 400 euro. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

susydigennaro : RT @napolimagazine: IN SICILIA - Milazzo, in sei si riuniscono per la partita dell'Inter: 400 euro di multa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IN SICILIA - Milazzo, in sei si riuniscono per la partita dell'Inter: 400 euro di multa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IN SICILIA - Milazzo, in sei si riuniscono per la partita dell'Inter: 400 euro di multa - apetrazzuolo : IN SICILIA - Milazzo, in sei si riuniscono per la partita dell'Inter: 400 euro di multa - napolimagazine : IN SICILIA - Milazzo, in sei si riuniscono per la partita dell'Inter: 400 euro di multa -

Ultime Notizie dalla rete : Milazzo riuniscono Milazzo, in sei si riuniscono per la partita dell'Inter: 400 euro di multa Tutto Napoli Milazzo, guardavano la partita dell’Inter in un club: multati sei tifosi per norme anti-assembramento

I vigili urbani, assieme alla guardia di finanza e agli agenti del locale Commissariato di Milazzo ono intervenuti questa sera in un club per sanzionare sei persone che in dispregio ad ogni regola ant ...

Natale in (profondo) rosso per i commercianti di Milazzo. Russo: «Il “coprifuoco” penalizza i saldi»

GUARDA IL VIDEO IN FONDO ALL’ARTICOLO. Non è iniziato nel migliore dei modi il 2021 per i commercianti del centro commerciale naturale di Milazzo. Se si confidava nei saldi per recuperare un minimo di ...

I vigili urbani, assieme alla guardia di finanza e agli agenti del locale Commissariato di Milazzo ono intervenuti questa sera in un club per sanzionare sei persone che in dispregio ad ogni regola ant ...GUARDA IL VIDEO IN FONDO ALL’ARTICOLO. Non è iniziato nel migliore dei modi il 2021 per i commercianti del centro commerciale naturale di Milazzo. Se si confidava nei saldi per recuperare un minimo di ...