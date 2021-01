LIVE Sport Invernali, DIRETTA 24 gennaio: podi Brignone e Kevin Fischnaller, quarti Innerhofer e staffetta donne di biathlon (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.16 COMBINATA NORDICA – Il giapponese Akito Watabe respinge il tentativo di rimonta del norvegese Jarl Magnus Riiber e si impone a Lahti, portando a casa il 19° successo della carriera in Coppa del Mondo. Completa il podio il sorprendente nipponico Ryota Yamamoto. Samuel Costa è il migliore degli italiani, in 19ma posizione al traguardo con 2’05” di ritardo dal vincitore, ma riescono a marcare punti anche Raffaele Buzzi (26°) e Alessandro Pittin (29°). 37° un Aaron Kostner ancora in difficoltà sugli sci stretti. 14:05 SHORT TRACK – Purtroppo niente da fare per l’azzurra Cynthia Mascitto nelle semifinali dei 1000m, in finale vanno: Anna Seidel (GER), Selma Poutsma (NED), Suzanne Schulting (NED), Ekaterina Efremenkova (RUS) e Evgeniya Zakharova (RUS). 13:55 biathlon – La Russia ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.16 COMBINATA NORDICA – Il giapponese Akito Watabe respinge il tentativo di rimonta del norvegese Jarl Magnus Riiber e si impone a Lahti, portando a casa il 19° successo della carriera in Coppa del Mondo. Completa ilo il sorprendente nipponico Ryota Yamamoto. Samuel Costa è il migliore degli italiani, in 19ma posizione al traguardo con 2’05” di ritardo dal vincitore, ma riescono a marcare punti anche Raffaele Buzzi (26°) e Alessandro Pittin (29°). 37° un Aaron Kostner ancora in difficoltà sugli sci stretti. 14:05 SHORT TRACK – Purtroppo niente da fare per l’azzurra Cynthia Mascitto nelle semifinali dei 1000m, in finale vanno: Anna Seidel (GER), Selma Poutsma (NED), Suzanne Schulting (NED), Ekaterina Efremenkova (RUS) e Evgeniya Zakharova (RUS). 13:55– La Russia ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sport LIVE Sport Invernali, DIRETTA 24 gennaio: podi per Brignone e Kevin Fischnaller, rimpianti Goggia OA Sport Serie A: risultati e classifica della 19a giornata

Siamo al giro di boa, in serie A si gioca la 19a giornata, ultima del girone d’andata; in virtù dei risultati di ieri il Milan è campione d’inverno. I rossoneri sono stati sconfitti in casa dall’Atal ...

LIVE da Anterselva per la Mass Start maschile: Hofer vuole sfatare il tabù podio, esordio nel format per Bionaz

Alle 15.05 il via della terza partenza in linea della stagione, gara conclusiva della tappa di Anterselva e ultima fatica prima della rassegna iridata di Pokljuka. Per l’Italia ci saranno Lukas Hofer ...

