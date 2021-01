LIVE Sci di fondo, Staffette Lahti in DIRETTA: parte la gara femminile, Norvegia favorita (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.30 SI parte! 9.29 Gli skimen hanno dovuto fare i conti con una neve piuttosto bagnata nel preparare i materiali per le atlete. 9.27 Nebbia in quel di Lahti con temperature sopra lo zero e particolari per gli standard. 9.23 Non sarà sicuramente semplice spodestare il dominio norvegese, almeno al femminile. Potranno provare ad ottenere un piazzamento di rilievo gli Stati Uniti, forti della presenza delle prime due della classifica generale: Jessie Diggins e Rosie Brennan. In lotta per il podio anche la Svezia grazie alla presenze di Charlotte Kalla ed Ebba Andersson. 9.19 La prima gara a partire sarà la 4×5 km femminile. La favorita numero uno è senza dubbio la Norvegia, rientrante in Coppa del ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.30 SI! 9.29 Gli skimen hanno dovuto fare i conti con una neve piuttosto bagnata nel preparare i materiali per le atlete. 9.27 Nebbia in quel dicon temperature sopra lo zero e particolari per gli standard. 9.23 Non sarà sicuramente semplice spodestare il dominio norvegese, almeno al. Potranno provare ad ottenere un piazzamento di rilievo gli Stati Uniti, forti della presenza delle prime due della classifica generale: Jessie Diggins e Rosie Brennan. In lotta per il podio anche la Svezia grazie alla presenze di Charlotte Kalla ed Ebba Andersson. 9.19 La primaa partire sarà la 4×5 km. Lanumero uno è senza dubbio la, rientrante in Coppa del ...

