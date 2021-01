Lazio-Sassuolo, Inzaghi: “Esame superato con una grande prestazione, adesso testa all’Atalanta. Rinnovo? Rispondo così” (Di domenica 24 gennaio 2021) Terminato il match dell'Olimpico, la Lazio batte il Sassuolo per 2-1 ottenendo il suo quarto successo consecutivo in campionato e rilanciandosi nella corsa alla Champions League. Il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi, analizza il successo della sua squadra ai microfoni di "Sky Sport". Di seguito le parole dell'allenatore laziale."Oggi era l'Esame più complicato perché il Sassuolo è un'ottima squadra che gioca bene al calcio. Penso che la squadra ha fatto una grande gara nonostante avessimo giocato appena pochi giorni fa".CONTINUITA' RITROVATA - "Siamo contenti e penso di sì. E' la quinta vittoria consecutiva, eravamo in emergenza ma i ragazzi sono stati straordinari e hanno dato tutto".LA SPINTA DOPO LA VITTORIA NEL DERBY - "Sappiamo cosa rappresenta il derby a Roma. Siamo ... Leggi su mediagol (Di domenica 24 gennaio 2021) Terminato il match dell'Olimpico, labatte ilper 2-1 ottenendo il suo quarto successo consecutivo in campionato e rilanciandosi nella corsa alla Champions League. Il tecnico dei biancocelesti, Simone, analizza il successo della sua squadra ai microfoni di "Sky Sport". Di seguito le parole dell'allenatore laziale."Oggi era l'più complicato perché ilè un'ottima squadra che gioca bene al calcio. Penso che la squadra ha fatto unagara nonostante avessimo giocato appena pochi giorni fa".CONTINUITA' RITROVATA - "Siamo contenti e penso di sì. E' la quinta vittoria consecutiva, eravamo in emergenza ma i ragazzi sono stati straordinari e hanno dato tutto".LA SPINTA DOPO LA VITTORIA NEL DERBY - "Sappiamo cosa rappresenta il derby a Roma. Siamo ...

