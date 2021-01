L'appello dei democratici a Biden: 'Commutare le 49 condanne a morte federali' (Di domenica 24 gennaio 2021) Speriamo che ci sia una svolta e che alla Casa Bianca i metodi del boia Trump siano presto dimenticate: un gruppo di 35 deputati democratici ha chiesto a Joe Biden di Commutare le condanne a morte dei ... Leggi su globalist (Di domenica 24 gennaio 2021) Speriamo che ci sia una svolta e che alla Casa Bianca i metodi del boia Trump siano presto dimenticate: un gruppo di 35 deputatiha chiesto a Joediledei ...

LaStampa : L’appello dei dissidenti in esilio: “L’Occidente rifiuti i soldi di Putin” - PiazzapulitaLA7 : Il Tribunale di Roma ha condannato il ministero dell’Interno per i respingimenti dei migranti in Slovenia. Ministr… - Agenzia_Ansa : 'Grazie per le medicine ma vorremmo delle salsicce'. L'appello dei #minatori bloccati. I dodici uomini sono intrapp… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: 'Non si era mai allontanato prima... siamo molto preoccupati': l'appello dei familiari di Antonino, scomparso dalla pr… - pameladiverona : RT @chilhavistorai3: 'Non si era mai allontanato prima... siamo molto preoccupati': l'appello dei familiari di Antonino, scomparso dalla pr… -

Ultime Notizie dalla rete : appello dei L’appello dei dissidenti in esilio: “L’Occidente rifiuti i soldi di Putin” La Stampa Scuola: da domani quasi 1 milione ritorna sui banchi

(ANSA) – ROMA, 24 GEN – Dopo settimane di didattica a distanza, proteste e occupazioni da parte dei ragazzi ragazzi che chiedevano di poter fare ritorno nelle loro classi, con il passaggio all’arancio ...

Crisi di governo, il Pd a Conte: «Senza numeri si va a casa». E frena sul voto anticipato

Prima del voto al Senato sulla relazione sullo stato della giustizia serve «una iniziativa politica del governo e del ministro Bonafede per dare il segnale di un fatto nuovo senza il quale ...

(ANSA) – ROMA, 24 GEN – Dopo settimane di didattica a distanza, proteste e occupazioni da parte dei ragazzi ragazzi che chiedevano di poter fare ritorno nelle loro classi, con il passaggio all’arancio ...Prima del voto al Senato sulla relazione sullo stato della giustizia serve «una iniziativa politica del governo e del ministro Bonafede per dare il segnale di un fatto nuovo senza il quale ...