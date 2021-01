La Svizzera vuole vietare il burqa con un referendum" (Di domenica 24 gennaio 2021) La Svizzera potrebbe presto vietare il burqa e il niqab. Tra meno di tre settimane, il sette marzo, i cittadini della confederazione saranno chiamati ad esprimersi in un referendum che chiede di ... Leggi su europa.today (Di domenica 24 gennaio 2021) Lapotrebbe prestoile il niqab. Tra meno di tre settimane, il sette marzo, i cittadini della confederazione saranno chiamati ad esprimersi in unche chiede di ...

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera vuole La Svizzera vuole vietare il burqa con un referendum EuropaToday Il coming out del nazionale svizzero: "Basta nascondersi, sono gay"

La lettera aperta di Marco Lehmann, 27 anni, giocatore di 3 contro 3: “Non voglio aspettare la fine della carriera per dirlo. Ho sofferto, volevo smettere. Adesso penso solo ad andare all’Olimpiade” ...

Diventare bar manager, il sogno realizzato di Simone Bruni

Dopo una lunga gavetta, in particolare negli hotel di lusso, il giovane barman di origini liguri, socio Abi Professional, diventa finalmente bar manager. Per lui contano l’umiltà e la voglia di metter ...

