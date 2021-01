La rapida risposta Afds alla richiesta di sangue è esempio generosità del Fvg (Di domenica 24 gennaio 2021) “Grazie alle oltre 70 donazioni di sangue effettuate sabato mattina, il Friuli Venezia Giulia ancora una volta si distingue per la generosità dei suoi cittadini, che hanno prontamente risposto all’appello lanciato dall’Associazione friulana donatori sangue per rimediare alla flessione delle donazioni osservata a livello nazionale a causa dell’emergenza pandemica. Anche se rimodulate a causa del Covid-19, l’attività ospedaliera e chirurgica proseguono e di conseguenza c’è costante necessità di sangue, in questo momento in particolare dei gruppi A e B, per limitare il ricorso al gruppo 0”.Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a margine della sua visita al Centro trasfusionale dell’Ospedale di Udine assieme al responsabile ... Leggi su udine20 (Di domenica 24 gennaio 2021) “Grazie alle oltre 70 donazioni dieffettuate sabato mattina, il Friuli Venezia Giulia ancora una volta si distingue per ladei suoi cittadini, che hanno prontamente risposto all’appello lanciato dall’Associazione friulana donatoriper rimediareflessione delle donazioni osservata a livello nazionale a causa dell’emergenza pandemica. Anche se rimodulate a causa del Covid-19, l’attività ospedaliera e chirurgica proseguono e di conseguenza c’è costante necessità di, in questo momento in particolare dei gruppi A e B, per limitare il ricorso al gruppo 0”.Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delegaSalute, Riccardo Riccardi, a margine della sua visita al Centro trasfusionale dell’Ospedale di Udine assieme al responsabile ...

_minniejp : @bloomihwng No, no quello vero, la storia va sicuramente super rapida, sono cuiorsa di vedere se rallentano o meno… - cattivona83 : ?Post / Prezzo Questo tipo di tattoo a soli- 150€ • Puoi prenotare in privato oppure su ??WhatsApp 3663826656 per un… - cattivona83 : ?Post / Prezzo Questo tipo di tattoo a soli- 45/80€ • Puoi prenotare in privato oppure su ??WhatsApp 3663826656 per… - mondopadano : Ristori, l'assessore #Sertori: «Auspichiamo risposta rapida da parte del #Governo». @RegLombardia #inchiesta… - IlGufo13405087 : RT @MoriMrc: Mio video sulla necessità di rispondere alla crisi creando moneta: -

Ultime Notizie dalla rete : rapida risposta Vaccino Covid, approvazione troppo rapida? La risposta dell'Iss Adnkronos La rapida risposta Afds alla richiesta di sangue è esempio generosità del Fvg

“Grazie alle oltre 70 donazioni di sangue effettuate sabato mattina, il Friuli Venezia Giulia ancora una volta si distingue per la generosità ...

OGGI SCREENING PER STUDENTI CHE RITORNANO A SCUOLA CON I TEST DEI TAMPONI RAPIDI

LA SANITÀFERMO Il Murri va a caccia di medici e infermieri. I focolai scoppiati in ospedale ormai due settimane fa ne hanno messi fuori gioco un'ottantina. Pian piano, i primi stanno tornando ...

“Grazie alle oltre 70 donazioni di sangue effettuate sabato mattina, il Friuli Venezia Giulia ancora una volta si distingue per la generosità ...LA SANITÀFERMO Il Murri va a caccia di medici e infermieri. I focolai scoppiati in ospedale ormai due settimane fa ne hanno messi fuori gioco un'ottantina. Pian piano, i primi stanno tornando ...