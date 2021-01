La Farfalla Viola sulla Culla | il Tenero Gesto di una Madre per Ricordare La Gemella Morta nel Parto

Leggi su youreduaction

(Di domenica 24 gennaio 2021) La storia che stiamo per raccontarvi è triste e tenera allo stesso tempo. Ha inizio con una giovane coppia di sposi, Milli e Lewis Cann, che hanno scoperto di aspettare due gemelle. La loro felicità è in parte offuscata dalla consapevolezza che i partiri nelle loro famiglie non avevano mai avuto un buon esito,