Corriere | la Lazio pensa a Maksimovic per sostituire Luiz Felipe

(Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo la cessione di Luislasi trova a fare i conti con un buco nel reparto difensivo. Lo stesso allenatore Simone Inzaghi ne ha parlato chiaramente spingendo la dirigenza a trovare una soluzione che, come riporta ildi Roma potrebbe essereL’allenatore vorrebbe un calciatore pronto, l’ideale sarebbe, in scadenza di contratto con il Napoli ma oggi quasi irraggiungibile. Più semplice la strada che porta a Sokratis, appena svincolato dall’Arsenal. L'articolo ilNapolista.

La Lazio è in emergenza in difesa. A Simone Inzaghi piacerebbe l'azzurro Maksimovic, ma ad oggi sembra irraggiungibile.Luiz Felipe s'è infortunato e ha lasciato un buco al centro della difesa della Lazio. A Simone Inzaghi, dunque, adesso serve un centrale e, come scrive l'edizione odierna del Corriere di Roma, ...